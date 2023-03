Wanda Nara: “Mi sto comportando bene, mi sono fatta un regalo…” (Di venerdì 3 marzo 2023) Che Wanda Nara ami il lusso non è una novità. Lei non ha mai fatto mistero dei suoi oggetti costosi, dai gioielli, agli abiti, fino alle proprietà immobiliari. Imprenditrice, procuratrice, modella, influencer, presentatrice: Wanda lavora moltissimo e può permettersi un certo tenore di vita. Ora che, dopo la separazione da Mauro Icardi, si è trasferita in pianta stabile in Argentina, la Nara condivide la sua quotidianità fatta di figli, business, pose sexy e… qualche sfizio. La borsa rosa In pendant con la Chanel“Visto che mi sto comportando bene, mi sono fatta un regalo”, scrive Wanda Nara su Instagram. La star ha postato un carosello con diverse foto, senza chiarire con esattezza quale sia il dono ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Cheami il lusso non è una novità. Lei non ha mai fatto mistero dei suoi oggetti costosi, dai gioielli, agli abiti, fino alle proprietà immobiliari. Imprenditrice, procuratrice, modella, influencer, presentatrice:lavora moltissimo e può permettersi un certo tenore di vita. Ora che, dopo la separazione da Mauro Icardi, si è trasferita in pianta stabile in Argentina, lacondivide la sua quotidianitàdi figli, business, pose sexy e… qualche sfizio. La borsa rosa In pendant con la Chanel“Visto che mi sto, miun regalo”, scrivesu Instagram. La star ha postato un carosello con diverse foto, senza chiarire con esattezza quale sia il dono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #WandaNara, si “mette in mostra” per #Icardi - caleidosc0pic0 : RT @Boomerissima: Che meraviglia Wanda Nara con l'asino al grande fratello spagnolo #gfvip #donnalisi #oriele #incorvassi - Boomerissima : Che meraviglia Wanda Nara con l'asino al grande fratello spagnolo #gfvip #donnalisi #oriele #incorvassi - infoitsport : Wanda Nara nuda sul letto, il commento di Mauro Icardi - infoitsport : Icardi e Wanda Nara, pace fatta: “Tutto il mondo le mette like però sono io quello che le fa le foto” -