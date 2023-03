Wagner | Bakhmut circondata | Zelensky evacui vecchi e bambini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca2551 : RT @ultimenotizie: Le truppe Wagner definisco il presidente ucraino #Zelensky un criminale che pur di obedire agli Stati Uniti manda a mori… - AdolfoSalsi : RT @ultimenotizie: Le truppe Wagner definisco il presidente ucraino #Zelensky un criminale che pur di obedire agli Stati Uniti manda a mori… - valy_s : In #Ucraina, #Bakhmut è circondata. La CNN ha riferito che nella notte l’esercito russo ha fatto saltare in aria un… - watohal : RT @enricofromitaly: ???????? ??Prigozhin: i combattenti del gruppo Wagner hanno praticamente circondato Artemovsk 'Le unità della PMC Wagner… - PrOfETA_71 : RT @BOuallaf: @CarloBolognesi1 @ultimenotizie Il capo di Wagner, Prigozhyn: 'Prima combattevamo contro l'esercito professionale ucraino, ma… -

2023 - 03 - 03 09:37:03circondata, Zelensky evacui vecchi e bambini Secondo il fondatore del gruppo di mercenari russiEvgeny Prigozhin le forze russe hanno praticamente ...Secondo il fondatore del gruppo di mercenari russiEvgeny Prigozhin le forze russe hanno praticamente circondato la città dell'Ucraina orientale di(in russo Artyomovsk): in un discorso video ha invitato il presidente ucraino Volodymir ...L'ucraina"è praticamente circondata" dalle forze russe, ha detto Evgenij Prigoghin, capo della compagnia di mercenari russi, che poi si corregge "è effettivamente circondata" dice. Pone fine ...

