Wagner | Bakhmut circondata Kiev | ' Intensi combattimenti dentro e intorno alla città'

...di, dove le forze russe stanno schierando le loro unità più esperte. Lo riporta la Cnn citando l'esercito ucraino. "Gli occupanti russi hanno inviato le unità più addestrate del Pmce ...Riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza russo dopo gli attacchi a Bryansk, Mosca: 'Crimini commessi con armi della Nato'. Media: i russi hanno fatto saltare un ponte strategico. Il ministro ...Leggi anche Ucraina,: "ormai circondata". Kiev smentisce Ucraina - Russia, Mosca: "Preso il primo tank Leopard". Ma la foto è fake Lavrov: "Russia cerca di fermare la guerra". E tutti ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso oggi a Washington da Joe Biden per discutere delle prospettive di pace in Ucraina dopo il mancato sperato avvicinamento di ieri al G20 tra le ...La città ucraina di Bakhmut sarebbe stata completamente isolata, dopo che l’esercito russo ha fatto saltare in aria la scorsa notte un ponte cruciale per i collegamenti con il vicino villaggio Khromov ...