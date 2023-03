“Vuole divorziare” Chiara Ferragni e Fedez | la notizia più dirompente | “Sta malissimo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 marzo 2023), fuori la verità di Fabrizio Corona. Dal grande finale di Sanremo 2023 ad oggi sui Ferragnez si è davvero sentito di tutto. Crisi coniugale che sembrava essere stata risolta, ma questo fino a quando Fabrizio Corona non ha pensato di rivelare a tutti la situazione attraverso il proprio canale Telegram. La verità di Fabrizio Corona sui Ferragnez. L’ex re dei paparazzi ha pensato di rilasciare alcune dizioni che ribalterebbero la situazione sentimentale tra l’imprenditrice e il rapper italiano. Queste le parole di Corona espresse attraverso il canale Telegram: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate.è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di ...