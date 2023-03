Voto europeo sull'auto green verso un nuovo slittamento: l'Italia è ancora indietro sulle colonnine (Di venerdì 3 marzo 2023) L'iter prevede adesso, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe, l'emanazione del solito decreto attuativo che si spera possa veder luce entro ... Leggi su veritaeaffari (Di venerdì 3 marzo 2023) L'iter prevede adesso, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe, l'emanazione del solito decreto attuativo che si spera possa veder luce entro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AigetEnergia : RT @ilfoglio_it: I due ministri dell'Ambiente, il tedesco Wissing e Pichetto Fratin, hanno paventato un voto contrario allo stop Ue per le… - CarloStagnaro : RT @ilfoglio_it: I due ministri dell'Ambiente, il tedesco Wissing e Pichetto Fratin, hanno paventato un voto contrario allo stop Ue per le… - ilfoglio_it : I due ministri dell'Ambiente, il tedesco Wissing e Pichetto Fratin, hanno paventato un voto contrario allo stop Ue… - Candy_Amara : RT @bottari12: @anna29723176 si sa che tutto finirà in bolla di sapone ma loro intanto influenzano persone fragili e credulone per il voto… - bottari12 : @anna29723176 si sa che tutto finirà in bolla di sapone ma loro intanto influenzano persone fragili e credulone per… -