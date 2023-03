(Di venerdì 3 marzo 2023) Domenica la presidente della Commissione al ritiro del governo tedesco. Sarà l’occasione per sciogliere l’impasse sul blocco della vendita di auto inquinanti a partire dal 2035. Italia e Polonia ferme sul no, Bulgaria si astiene, Germania indecisa. Ma c’è una soluzione all’orizzonte…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - LaVeritaWeb : Le metafore militari abusate in pandemia si mostrano azzeccate: Ursula Von der Leyen e Josep Borrell ora citano il… - ladyonorato : Sul diniego all’audizione pubblica di Ursula Von Der Leyen, qui la mia risposta a @byoblu - Mirandola59 : RT @serebellardinel: Primo comandamento : Servire l'#America di #Biden! Ce lo ordina Von Der Biden!!! ?????? - News24_it : Von der Leyen, Ue invierà 5.700 pannelli solari all'Ucraina -

Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen. Simson, l''ad di Enel Francesco Starace, e il Ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko si sono incontrati ...LEYEN ANDRÀ IN GERMANIA Domenica la presidente della Commissione, UrsulaLeyen, dovrebbe riunirsi con il governo tedesco (è tedesca anche lei, ed è stata più volte ministra sotto il ...Ora la Commissione deciderà come procedere: intanto, domenica 5 marzo, la presidente UrsulaLeyen parteciperà come ospite al ritiro del governo federale tedesco nel castello di Meseberg, nel ...

Von der Leyen va a Berlino nel weekend: non per tornare a casa ma per salvare il Green Deal L'HuffPost

Domenica la presidente della Commissione al ritiro del governo tedesco. Sarà l’occasione per sciogliere l’impasse sul blocco della vendita di auto inquinanti ..."Ho promesso di lavorare con l'Ucraina sulle fonti di energia rinnovabili, importanti per la sua sicurezza energetica. Ora lo facciamo: un primo lotto di 5.700 pannelli solari sarà presto inviato all' ...