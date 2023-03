Vite al limite: stasera la storia di Michael Dominguez e Roni (Di venerdì 3 marzo 2023) Il giorno 5 giugno 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Michael Dominguez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che nonostante avesse moglie (anche lei in sovrappeso) e figli è comunque ingrassato quasi senza rendersene conto finché non è stato troppo tardi e ha cominciato a non riuscire più a fare le cose più elementari. Vite al limite – Michael Dominguez Michael, il protagonista, ha 32 anni, vive a Glendale in Arizona e all’inizio del suo percorso pesa ben 288 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà ottimi risultati perdendo ben 114 kg per arrivare a 174 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Il giorno 5 giugno 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che nonostante avesse moglie (anche lei in sovrappeso) e figli è comunque ingrassato quasi senza rendersene conto finché non è stato troppo tardi e ha cominciato a non riuscire più a fare le cose più elementari.al, il protagonista, ha 32 anni, vive a Glendale in Arizona e all’inizio del suo percorso pesa ben 288 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà ottimi risultati perdendo ben 114 kg per arrivare a 174 ...

