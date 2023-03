Violenta la figlia tredicenne della compagna, condannato a 12 anni di reclusione (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTaurano (AV) – E’ stato condannato a 12 anni di reclusione, un uomo accusato di aver ripetutamente Violentato la figlia della compagna. La sentenza è arrivata dal tribunale in composizione collegiale, presieduto dal giudice Lucio Galeota. La difesa dall’avvocato Pompeo Le Donne si è costituitasi parte civile nel processo. La denuncia è arrivata solo nello scorso agosto quando la ragazzina ha trovato il coraggio di denunciare gli episodi di violenza. Dapprima ne ha parlato con il fidanzato poi successivamente ha raccontato tutti ai Carabinieri che subito dopo hanno fatto scattare la misura cautelare per il cittadino rumeno. La ragazzi per anni ha subito in silenzio rapporti sessuali completi per timore di ritorsioni sui ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTaurano (AV) – E’ statoa 12di, un uomo accusato di aver ripetutamenteto la. La sentenza è arrivata dal tribunale in composizione collegiale, presieduto dal giudice Lucio Galeota. La difesa dall’avvocato Pompeo Le Donne si è costituitasi parte civile nel processo. La denuncia è arrivata solo nello scorso agosto quando la ragazzina ha trovato il coraggio di denunciare gli episodi di violenza. Dapprima ne ha parlato con il fidanzato poi successivamente ha raccontato tutti ai Carabinieri che subito dopo hanno fatto scattare la misura cautelare per il cittadino rumeno. La ragazzi perha subito in silenzio rapporti sessuali completi per timore di ritorsioni sui ...

