VIDEO Sci alpino | che beffa per Elena Curtoni | seconda per un centesimo nel Super-G di Kvitfjell

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una vera e propria. Se pur il risultato è di grandissima qualità (un secondo posto in Coppa del Mondo è eccezionale), resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato.chiude in piazza d’onore il-G di, in Norvegia: l’azzurra perde di un soffio, quando sembrava pronta ad esultare, dall’austriaca Cornelia Huetter. Piccola soddisfazione, almeno parziale, il pettorale rosso che vale la leadership nella coppetta di specialità. Andiamo a rivivere la gara dell’azzurra con l’highlight.DI UNIN-G Foto: Lapresse