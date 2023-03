VIDEO F1, GP Bahrain 2023: testacoda per Carlos Sainz nelle prove libere (Di venerdì 3 marzo 2023) Inizio da incubo. Carlos Sainz nelle prime prove libere della stagione, valide per il GP del Bahrain di F1, ha assolutamente deluso, trovandosi addirittura alla fine in ultima posizione. Gestione del passo gara per l’iberico, dunque non è il risultato a preoccupare. Può creare qualche dubbio in più invece il testacoda arrivato a circa 20? dal termine della prima sessione. La SF-23 è andata lunga, oltre il cordolo, e poi è sfuggita dal controllo del pilota iberico. VIDEO F1: testacoda PER Carlos Sainz nelle prove libere Foto: LiveMedia/Dppi Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Inizio da incubo.primedella stagione, valide per il GP deldi F1, ha assolutamente deluso, trovandosi addirittura alla fine in ultima posizione. Gestione del passo gara per l’iberico, dunque non è il risultato a preoccupare. Può creare qualche dubbio in più invece ilarrivato a circa 20? dal termine della prima sessione. La SF-23 è andata lunga, oltre il cordolo, e poi è sfuggita dal controllo del pilota iberico.F1:PERFoto: LiveMedia/Dppi

