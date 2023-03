VIDEO ? Nel weekend doppio Inter-Lecce Inzaghi | vietato sbagliare | TG Inter-News 3 marzo 2023

Leggi su inter-news

(Di venerdì 3 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sull’antivigilia di. Peraltroconfronto, visto anche il match della Primavera. Conduce Romina Sorbelli TG IN NERAZZURRO ? È già antivigilia di, sfida fondamentale in ottica Champions League. I nerazzurri dovranno necessariamente rialzare la testa dopo la brutta batosta di Bologna. L’importanza della partita è così sentita, che anche lo stesso Steven Zhang è stato oggi ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento e dare manforte alla ...