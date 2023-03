Vicenza, classe di ex alunni ritrova in ospedale il prof malato: "Ora lo cureremo noi" (Di venerdì 3 marzo 2023) Hanno passato al setaccio tutti i reparti ospedalieri di Vicenza, interrogato i vicini e riannodato dopo 40 anni i fili della comunicazione tra compagni di classe: il tutto per ritrovare Umberto Gastaldi, 82 anni, professore di filosofia, ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza e poi in una rsa. Protagonista della storia, come racconta il Corriere del Veneto, è Nicoletta Bertorelli, classe quinta D del Liceo scientifico Gobetti di Torino, che fin dalla maturità, nel '79-'80, non ha mai perso i contatti con il suo ex insegnante, che si è trasferito nella città veneta dopo la pensione. "Abbiamo notato che da dicembre non postava più nulla" spiega. Così è partita la ricerca, sapendolo solo. Bertorelli ha allertato gli ex compagni e dopo cinque giorni di ricerche ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Hanno passato al setaccio tutti i reparti ospedalieri di, interrogato i vicini e riannodato dopo 40 anni i fili della comunicazione tra compagni di: il tutto perre Umberto Gastaldi, 82 anni,essore di filosofia, ricoverato all'San Bortolo die poi in una rsa. Protagonista della storia, come racconta il Corriere del Veneto, è Nicoletta Bertorelli,quinta D del Liceo scientifico Gobetti di Torino, che fin dalla maturità, nel '79-'80, non ha mai perso i contatti con il suo ex insegnante, che si è trasferito nella città veneta dopo la pensione. "Abbiamo notato che da dicembre non postava più nulla" spiega. Così è partita la ricerca, sapendolo solo. Bertorelli ha allertato gli ex compagni e dopo cinque giorni di ricerche ...

