Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2023 ore 12 | 30

Viabilità DEL 3 MARZO3033 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione FANNO ECCEZIONE RALLENTAMENTI IN ENMTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L'OGIATA E LA GIUSTINIANA, ANALOGA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E IL RACCORDO E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA PIU A SUD CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral

