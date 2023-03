Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2023 ore 08:45 (Di venerdì 3 marzo 2023) Viabilità DEL 3 MARZO3033 ORE 08.30 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A24 Roma TERMANO DOVE SI è VERIFICATO UN INCIDENTE CON CODE TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PONTINA IN ESTERNA BREVI CONDE ALL’LTEZZA DEGLI SVINCOLI AURELIA E OSTIENSE INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL BIVIO PER IMMETTERSI IN TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENMTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E IL RACCORDO E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE Roma POI SULLA VIA PONTINA TRA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 marzo 2023)DEL 3 MARZO3033 ORE 08.30 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A24TERMANO DOVE SI è VERIFICATO UN INCIDENTE CON CODE TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PONTINA IN ESTERNA BREVI CONDE ALL’LTEZZA DEGLI SVINCOLI AURELIA E OSTIENSE INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL BIVIO PER IMMETTERSI IN TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENMTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E IL RACCORDO E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONEPOI SULLA VIA PONTINA TRA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ...

