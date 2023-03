Viabilità | incontro a Martina Franca fra la delegazione di Confindustria e il Comune

(Di venerdì 3 marzo 2023) Si è tenuto nella sede del Comando della Polizia Locale, a, unfra lamartinese die gli Assessori allae Attività Produttive Angelo Gianfrate e Roberto Ruggieri, presente anche il consigliere Antonio Curìa, in merito alle problematiche legate allaper raggiungere la zona industriale. Pererano presenti Beatrice Lucarella, Michele Fumarola, Massimo Gianfrate e Francesco Demita. Presenti anche la responsabile del locale Comando di Polizia, Domenica Piccoli, e l’ispettore Alfredo D’Onofrio . Le aziende dihanno segnalato le criticità correlate alla congestione del traffico che si viene a creare nelle ore di punta all’ingresso di via ...

Tempo di Lettura: 5 minuti