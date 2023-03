Via col Vento, scoperto un altro copione del film: scene e frasi crudeli sui neri nelle piantagioni (Di venerdì 3 marzo 2023) Scoperta una prima versione del copione del film “Via col Vento” del 1939 senza i tagli successivi: mostrava una rappresentazione della schiavitù molto più cruda di quella che alla fine è stata proiettata sul grande schermo. Lo storico David Vincent Kimel, che sta completando il suo dottorato di ricerca presso l’Università di Yale e si considera un fan del kolossal diretto da Victor Fleming e interpretato da Vivien Leigh (Rossella O’Hara) e Clark Gable (Rhett Butler), ha acquistato la sceneggiatura per 15.000 dollari dopo averla trovata su un sito di librerie online tre anni fa. La sceneggiatura mostra come il produttore di “Via col Vento” David Selznick abbia negoziato le opinioni divergenti tra i suoi sceneggiatori sul modo in cui i personaggi trattavano gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Scoperta una prima versione deldel“Via col” del 1939 senza i tagli successivi: mostrava una rappresentazione della schiavitù molto più cruda di quella che alla fine è stata proiettata sul grande schermo. Lo storico David Vincent Kimel, che sta completando il suo dottorato di ricerca presso l’Università di Yale e si considera un fan del kolossal diretto da Victor Fleming e interpretato da Vivien Leigh (Rossella O’Hara) e Clark Gable (Rhett Butler), ha acquistato laggiatura per 15.000 dollari dopo averla trovata su un sito di librerie online tre anni fa. Laggiatura mostra come il produttore di “Via col” David Selznick abbia negoziato le opinioni divergenti tra i suoiggiatori sul modo in cui i personaggi trattavano gli ...

