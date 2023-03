Vi ricordate chi ha vinto la prima edizione di Amici allora Saranno Famosi? (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima edizione di Amici si chiamava Saranno Famosi, cambiata poi per motivi di copyright, era stata vinta da Dennis Fantina nel 2001 che ai tempi non aveva nemmeno trent’anni. Il cantante partecipò all’edizione in cui tutti si cimentavano in tutto, canto, ballo e recitazione ed emerse la sua spiccata personalità e la sua voce graffiante. Pubblicò tre album, ma non riuscì poi a sfondare come cantante. Ma il suo più grande desiderio di oggi come allora, è quello di vivere di musica e non ha mai smesso di provarci. Dennis Fantina e le apparizioni in tv Dopo Saranno Famosi, Dennis è stato presente come ospite in diverse trasmissioni per tre anni, presentando ogni volta un nuovo album, ma il mondo della musica non gli ha mai reso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladisi chiamava, cambiata poi per motivi di copyright, era stata vinta da Dennis Fantina nel 2001 che ai tempi non aveva nemmeno trent’anni. Il cantante partecipò all’in cui tutti si cimentavano in tutto, canto, ballo e recitazione ed emerse la sua spiccata personalità e la sua voce graffiante. Pubblicò tre album, ma non riuscì poi a sfondare come cantante. Ma il suo più grande desiderio di oggi come, è quello di vivere di musica e non ha mai smesso di provarci. Dennis Fantina e le apparizioni in tv Dopo, Dennis è stato presente come ospite in diverse trasmissioni per tre anni, presentando ogni volta un nuovo album, ma il mondo della musica non gli ha mai reso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Putin: «Ricordate, fummo i primi durante la pandemia ad assistere persino i Paesi dell'Occidente, l'Italia, nei pr… - petronillarusso : RT @PiovascoRondo: I campi profughi Turchi si trovano in Antiochia. Ricordate il terremoto di qualche giorno fa? Proprio lì. Moira sull’iso… - TaniuzzaCalabra : @Iucberbert @fgavazzoni @dorinileonardo Si è sottovalutata la cosa all'inizio? Certo che sì, ma chi poteva immagina… - frlssxtwfs : RT @lavocedifede: ma vi ricordate quando dante dice a simone 'secondo te chi è il mimmo quest'anno?' 'manuel' non vorrei ridere but - irinaanatellaa : RT @lavocedifede: ma vi ricordate quando dante dice a simone 'secondo te chi è il mimmo quest'anno?' 'manuel' non vorrei ridere but -