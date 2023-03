"Vi dico la verità". Fedez rompe il silenzio sulla crisi (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo settimane di silenzio social, il rapper ha parlato della sua situazione personale smentendo le voci sul presunto divorzio dalla Ferragni messe in giro da Fabrizio Corona Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo settimane disocial, il rapper ha parlato della sua situazione personale smentendo le voci sul presunto divorzio dalla Ferragni messe in giro da Fabrizio Corona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReErthu : @sscnapoli Poi sai che faccio: siccome conosco gli sport elettronici e bevo acqua calda , l'acqua calda energia è m… - art_Yuks : In verità, in verità vi dico, anzi no ve lo dico. - GEONHVKISM : @mazuhiras ti dico la verità spero ????????????? - ligi_p : @Antonel73143037 @sruotolo1 magistrato, non lo dico io è un articolo della verità. BELPIETRO. vedi il tuo cervello ove ti porta? - biondifil : Dico la verità, a me la famosa frase del cittadino, magari poveraccio e senza lavoro, che si dovrebbe chiedere cosa… -

Riaperte le indagini per l'omicidio di Pasolini dopo quasi 50 anni Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna' , ha detto l'avvocato ... perché il testimone chiave, lo dico dal 2015, Ubaldo De Angeli, era il proprietario del bar dove la ... Omicidio Pasolini, chiesta riapertura indagini: verificare Dna assassini Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire ... perché il testimone chiave, lo dico dal 2015, Ubaldo De Angeli, era il proprietario del bar dove ... "Così è (se vi pare)", Milena Vukotic al Verdi porta in scena Pirandello ...per se stessi fossero così o così ma secondo lei allora non si potrà mai sapere la verità Se non dobbiamo più credere neppure a ciò che si vede e si tocca! Ma sì, ci creda, signora! Perciò le dico: ... Unache si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna' , ha detto l'avvocato ... perché il testimone chiave, lodal 2015, Ubaldo De Angeli, era il proprietario del bar dove la ...Unache si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire ... perché il testimone chiave, lodal 2015, Ubaldo De Angeli, era il proprietario del bar dove ......per se stessi fossero così o così ma secondo lei allora non si potrà mai sapere laSe non dobbiamo più credere neppure a ciò che si vede e si tocca! Ma sì, ci creda, signora! Perciò le: ... Chiacchio: “Caso Osimhen Vi dico qual è la verità sulla proroga di 6 mesi” napolipiu.com