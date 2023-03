"Vi dico io chi sono i veri colpevoli": Cruciani, la rivelazione choc su Cutro (Di venerdì 3 marzo 2023) "Come si fa a dare la responsabilità della morte di 70 persone al ministro dell'Interno dicendo che non sono intervenuti e che c'è stata un'omissione di soccorso?": Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato del naufragio di Cutro, avvenuto domenica scorsa, e del dibattito politico che ne è scaturito. "Uno dovrebbe andare in Procura a presentare una denuncia per omicidio direttamente", ha continuato il giornalista e conduttore de La Zanzara, programma radiofonico di Radio24, riferendosi alle accuse mosse dalla sinistra. "Io capisco la polemica politica, ma addossare al governo - o comunque a una persona in questo caso -, al di là delle inchieste della magistratura che ci sono, la responsabilità di aver portato all'uccisione delle persone, io penso che sia un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) "Come si fa a dare la responsabilità della morte di 70 persone al ministro dell'Interno dicendo che nonintervenuti e che c'è stata un'omissione di soccorso?": Giuseppe, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato del naufragio di, avvenuto domenica scorsa, e del dibattito politico che ne è scaturito. "Uno dovrebbe andare in Procura a presentare una denuncia per omicidio direttamente", ha continuato il giornalista e conduttore de La Zanzara, programma radiofonico di Radio24, riferendosi alle accuse mosse dalla sinistra. "Io capisco la polemica politica, ma addossare al governo - o comunque a una persona in questo caso -, al di là delle inchieste della magistratura che ci, la responsabilità di aver portato all'uccisione delle persone, io penso che sia un ...

