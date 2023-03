"Vi dico cosa farà la Schlein con Conte e M5S" (Di venerdì 3 marzo 2023) Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, analizza l'attuale situazione politica alla luce della vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, analizza l'attuale situazione politica alla luce della vittoria di Ellyalle primarie del Pd

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ho letto con sconcerto la lettera della preside del liceo di Firenze in merito al pericolo del fascismo. Cara presi… - ultimora_pol : Claudio #Borghi: 'Ho letto con sconcerto la lettera della preside del liceo di Firenze in merito al pericolo del fa… - masia_paola : @sunvarry94s Anche Orietta Berti, a volte, dice cose pesanti, ma ha un'altro modo di argomentare. Di questa Sonia m… - kristal_sorridi : @giulia_logozzo_ Vi dico solo una cosa, da una vita mi ritrovo spessissimo anche 4 volte al giorno, a guardare l'or… - marziavergani : RT @cosipegioco: Stavamo giocando a trivial. Una versione in cui ci sono anche domande per bambini. Chiedo ad Ari 'quale paese erano prima… -