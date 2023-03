“Verissimo”, tra gli ospiti del weekend 4-5 marzo Antonino Spinalbese (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo stop dovuto al lungo addio televisivo a Maurizio Costanzo, ritorna “Verissimo” domani sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, alle ore 16.30, su Canale 5: tra gli ospiti Antonino Spinalbese reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip “Verissimo”, domenica ospite Antonino Spinalbese Verissimo tra gli ospiti Antonino SpinalbeseSabato: Silvia Toffanin incontra per la prima volta il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella. A Verissimo, inoltre, intervista madre-figlia per Soleil Sorge e sua mamma Wendy e la gioia di diventare presto genitori di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia nata quattro anni fa a “Uomini e donne”. E ancora, sarà in studio Sean ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo stop dovuto al lungo addio televisivo a Maurizio Costanzo, ritorna “” domani sabato 4 e domenica 52023, alle ore 16.30, su Canale 5: tra glireduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip “”, domenica ospitetra gliSabato: Silvia Toffanin incontra per la prima volta il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella. A, inoltre, intervista madre-figlia per Soleil Sorge e sua mamma Wendy e la gioia di diventare presto genitori di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia nata quattro anni fa a “Uomini e donne”. E ancora, sarà in studio Sean ...

