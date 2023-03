Ventura: “Napoli per la prima volta importante in Europa. Possesso palla ecco cosa penso” (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianpiero Ventura ed ct dell’Italia ha parlato del Napoli che domina la Serie A e sta facendo benissimo anche in Champions League. L’allenatore ai microfoni di Radio Crc ha detto: “Mi annoio un po’ a vedere questo calcio a parte il Napoli e poche altre. Questo è il campionato tra i meno interessanti delle ultime stagioni, ma questo non sminuisce l’impresa del Napoli che sta facendo un campionato a sè. Al di là dei 18 punti che possono diventare 21, credo che sia un campionato che purtroppo lascia un po’ di amaro in bocca perché non c’è contrapposizione e c’è un’enorme differenza tra il Napoli e le altre squadre. Si vede dalla prima di campionato la differenza di qualità tra il Napoli e le altre”. Questa sera ci sarà Napoli-Lazio sfida tra Spalletti e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianpieroed ct dell’Italia ha parlato delche domina la Serie A e sta facendo benissimo anche in Champions League. L’allenatore ai microfoni di Radio Crc ha detto: “Mi annoio un po’ a vedere questo calcio a parte ile poche altre. Questo è il campionato tra i meno interessanti delle ultime stagioni, ma questo non sminuisce l’impresa delche sta facendo un campionato a sè. Al di là dei 18 punti che possono diventare 21, credo che sia un campionato che purtroppo lascia un po’ di amaro in bocca perché non c’è contrapposizione e c’è un’enorme differenza tra ile le altre squadre. Si vede dalladi campionato la differenza di qualità tra ile le altre”. Questa sera ci sarà-Lazio sfida tra Spalletti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simo_Ventura : Ci mancava tacciare di razzismo un bimbo che vuole assomigliare al suo idolo. Lasciamo ai bambini la libertà di sog… - _SiGonfiaLaRete : Esclusiva - #Ventura a Radio CRC: “Il #Napoli non è una squadra importante solo in #Italia, ma forse per la prima v… - napolipiucom : Ventura: “Napoli per la prima volta importante in Europa. Possesso palla ecco cosa penso” #napolilazio #OSIMHEN… - 24Trends_Italia : 1. Real Madrid Barcellona - 100mille+ 2. Creed 3 - 50mille+ 3. Juventus U23 Vicenza - 50mille+ 4. Napoli-Lazio - 50… - 24Trends_Italia : 1. Lelio Luttazzi - 20mille+ 2. Lucio Battisti - 20mille+ 3. Simona Ventura - 20mille+ 4. Napoli-Lazio - 20mille+ 5… -