Vega C, commissione d'inchiesta: "Volo fallito per problemi al motore Zefiro 40 e non al lanciatore" (Di venerdì 3 marzo 2023) A poco meno di tre mesi dal fallimento della missione (con la perdita del carico di satelliti francesci), è stata individuata la causa del fallimento del Volo VV22 del lanciatore Vega C del 21 dicembre 2022 dalla commissione d'inchiesta Indipendente (Iec) composta da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Arianespace. Si è trattato, come rende noto Avio, di un graduale deterioramento dell'ugello del motore Zefiro 40. In modo più specifico, la commissione ha confermato che la causa dell'accaduto "è stata un'imprevista eccessiva erosione termomeccanica dell'inserto di gola dell'ugello in carbonio-carbonio (C-C), acquisito da Avio in Ucraina. Ulteriori indagini hanno portato alla conclusione che ciò è probabilmente dovuto a un difetto di omogeneità del ...

