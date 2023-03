Vega C: Avio, volo 12/2022 fallito per problema a motore (Di venerdì 3 marzo 2023) Un graduale deterioramento dell'ugello del motore Zefiro 40: è stata questa la causa del fallimento del volo VV22 del lanciatore Vega C del 21 dicembre 2022. Lo rende noto la Avio, citando in una nota ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Un graduale deterioramento dell'ugello delZefiro 40: è stata questa la causa del fallimento delVV22 del lanciatoreC del 21 dicembre. Lo rende noto la, citando in una nota ...

