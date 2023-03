Vecino ferma la corsa del Napoli delle meraviglie | la Lazio espugna il Maradona!

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ladei record si, almeno per il momento, al Diego Armando Maradona. Ildi Luciano Spalletti perde in casa contro la...

Dopo otto vittorie consecutive, nell'anticipo della 25esima giornata di campionato il Napoli capolista cade in casa 1 - 0 con la Lazio, abbattuto dalla rete al 67' di Matias e dalla prima partita senza gol dopo due mesi: l'ultima volta, il 4 gennaio con l'Inter, era arrivata l'unica altra sconfitta stagionale in campionato della squadra di Spalletti.

Napoli-Lazio 0-1, gol di Vecino: la capolista si ferma

Non perdeva in casa da quattordici partite (12 vittorie e 2 pareggi). Il Napoli di Spalletti si arrende al l a Lazio di Sarri: la rete è di Vecino, ed è da cineteca. La Lazio, dal canto suo, non vince ...Serie A TIM | 25° giornata Venerdì 03 marzo, ore 20.45 Stadio Diego Armando Maradona, Napoli NAPOLI 0-1 LAZIO (68' Vecino) FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI ...