Vanuatu | dichiarato lo stato d’emergenza a causa di cicloni e terremoto

Motarilavoa Hilda Lini, funzionaria di Stato di Vanuatu, nell'unirsi alla protesta e dando man forte. Vanuatu, stato insulare del Pacifico, ha dichiarato lo stato di emergenza, colpito contemporaneamente da un ciclone e da un terremoto di magnitudo 6,5. Il terremoto si è verificato alle 19:04 ora locale. È stato dichiarato lo stato di emergenza a Vanuatu, Stato insulare del Pacifico di 320.000 abitanti, colpito contemporaneamente da un ciclone e da un terremoto di magnitudo 6.5. Il sisma si è verificato alle 19:04.

Vanuatu, dichiarato lo stato d'emergenza per cicloni e terremoto Tag24

Finora non sono state segnalate vittime, ma i forti venti hanno strappato i tetti degli edifici e sradicato gli alberi.