Vandali contro la Casa dell'Acqua a Isola Sacra, Alonge (Polo dei Moderati): "A quando il ripristino?" (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiumicino – "Le installazioni delle 'Case dell'Acqua' sul territorio di Fiumicino, sono state sicuramente tra gli interventi meglio riusciti e più apprezzati degli ultimi anni. L'Acea, che si è esposta in prima persona, ha sicuramente aiutato le famiglie e l'ambiente con un risparmio considerevole sia nelle tasche dei cittadini che sull'impatto ambientale (meno emissione di plastiche)". E' quanto si legge in un comunicato a firma di Andrea Alonge, esponente del Polo dei Moderati – Energie per Fiumicino, che spiega: "Ricordiamo che dal 2015 ad oggi, sono state installate ben 3 erogatori sul territorio, uno a Isola Sacra, uno a Passoscuro ed uno a Testa di Lepre. Considerando la complessità e l'estensione del nostro territorio, sarebbe opportuno valutare e discutere con Acea della ...

