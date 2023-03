Vallo di Diano e Basilicata festeggiano i 50 anni dell’istituzione dei Carabinieri Nas di Potenza (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFesta in Basilicata e nel territorio salernitano del Vallo di Diano, oggi, per il 50esimo anniversario dell’istituzione dei Carabinieri dei Nas di Potenza. Era il 1° marzo del 1973 quando, nella città di Potenza che è nel capoluogo di regione della Basilicata, venne istituito il Nucleo dei Carabinieri Nas. Ufficio la cui competenza in origine venne affidata sull’intero territorio lucano e nel vicino Cilento e Vallo di Diano, quest’ultimo territorio salernitano che fu gestito dai Carabinieri Nas di Potenza fino alla nascita del nucleo Carabinieri Nas di Salerno avvenuta nel 1991. Mezzo secolo di storia al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFesta ine nel territorio salernitano deldi, oggi, per il 50esimoversariodeidei Nas di. Era il 1° marzo del 1973 quando, nella città diche è nel capoluogo di regione della, venne istituito il Nucleo deiNas. Ufficio la cui competenza in origine venne affidata sull’intero territorio lucano e nel vicino Cilento edi, quest’ultimo territorio salernitano che fu gestito daiNas difino alla nascita del nucleoNas di Salerno avvenuta nel 1991. Mezzo secolo di storia al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ondanews_it : Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Feola nominato nuovamente Commissario dell'Ente -… - InfoCilentoWeb : In una delibera approvata dalla giunta comunale piegate le ragioni della richiesta indirizzata ad RFI - salernotoday : Ladri in azione nel Vallo di Diano: rubati i ripetitori di emittenti radio e tv - cronachelucane : LADRI IN AZIONE NEL VALLO DI DIANO - In una delle case i malviventi hanno portato via un bottino pari a 30mila euro… - ondanews_it : Confesercenti Vallo di Diano. Tutti i nuovi servizi offerti nel mese di marzo - -