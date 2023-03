Valle d’Aosta, dopo la bocciatura Testolin si ripresenta in Consiglio regionale e ottiene la maggioranza: è il nuovo presidente (Di venerdì 3 marzo 2023) Con le scuse rivolte al popolo valdostano, giovedì Renzo Testolin si è ripresentato al Consiglio regionale della Valle d’Aosta e con 19 voti è stato eletto presidente. “Quel che è successo venerdì scorso è stato uno sgarbo alla coalizione, un affronto alla politica, alle istituzioni e una totale mancanza di rispetto nei confronti della gente, ed è legittimo che ogni valdostano sia deluso” ha detto in aula il neopresidente della Regione. “La bocciatura del 24 febbraio non ha nulla a che vedere con la validità del nostro programma o con la possibilità che questa maggioranza non sia in grado di dare risposte opportune alla nostra comunità, sentiamo il peso delle grandi responsabilità che ci attendono e crediamo che questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Con le scuse rivolte al popolo valdostano, giovedì Renzosi èto aldellae con 19 voti è stato eletto. “Quel che è successo venerdì scorso è stato uno sgarbo alla coalizione, un affronto alla politica, alle istituzioni e una totale mancanza di rispetto nei confronti della gente, ed è legittimo che ogni valdostano sia deluso” ha detto in aula il neodella Regione. “Ladel 24 febbraio non ha nulla a che vedere con la validità del nostro programma o con la possibilità che questanon sia in grado di dare risposte opportune alla nostra comunità, sentiamo il peso delle grandi responsabilità che ci attendono e crediamo che questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Testolin è il nuovo presidente della Regione Valle d’Aosta: era indagato con l’accusa di scambio elettorale politic… - LucianoCaveri : Non sono un esperto di ornitomanzia, ma vedere oggi tre aquile nel cielo della Valle d’Aosta, che lanciavano i loro… - aostasera : Il #meteo in Valle d’Aosta per il fine settimana - NotiziarioC : eSerieE Piemonte Valle D’Aosta: Rivarolese 190 e CBS Torino ’88 a punteggio pieno - aostasera : Cosa fare in Valle d'Aosta - Festa della donna, tornano i banchetti di violette dell’associazione Viola - Aostasera -

03/03/2023 - 16:01 - Nouveau cycle d'exercices de Paleographie 2023 ... Assessorat des biens et des activités culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles - Bureau de presse Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Indietro Moria di attività commerciali A spiegarlo, in una nota, è la Confcommercio della Valle d'Aosta. Analizzando le diverse categorie, le attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari sono passate dalle 29 del 2012 alle 22 ... Schiacciato da un autobus: 59enne morto a Verrès Tutto è avvenuto a Verrès, in bassa Valle d'Aosta. Schiacciato da un autobus, le prime notizie Al momento dell'incidente, in via della Stazione, non c'erano passeggeri a bordo del mezzo, che avrebbe ... ... Assessorat des biens et des activités culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles - Bureau de presse Région autonome/Vallée'Aoste IndietroA spiegarlo, in una nota, è la Confcommercio della. Analizzando le diverse categorie, le attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari sono passate dalle 29 del 2012 alle 22 ...Tutto è avvenuto a Verrès, in bassa. Schiacciato da un autobus, le prime notizie Al momento dell'incidente, in via della Stazione, non c'erano passeggeri a bordo del mezzo, che avrebbe ... Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin è il nuovo presidente Agenzia ANSA