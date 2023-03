Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Andrey Botikov, morto lo scienziato russo del vaccino Sputnik: strangolato in casa a Mosca - MediasetTgcom24 : Mosca, strangolato a morte uno degli scienziati del vaccino Sputnik #mosca #3marzo - SkyTG24 : Mosca, ucciso uno dei ricercatori del vaccino Sputnik - francobus100 : Vaccino Sputnik, ucciso a Mosca uno dei ricercatori Andrey Botikov. «È stato strangolato». Fermato 29enne… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Mosca, strangolato in casa Andrey Botikov è lo scienziato che lavorò al vaccino anti Covid Sputnik -

Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia sulV. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell'omicidio.AGI - Ucciso a Mosca Andrey Botikov, ricercatore senior presso il Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, che ha contribuito a creare ilV, lo riferisce la Tass. Secondo gli investigatori, il 2 marzo, in un appartamento di un edificio in via Rogova a Mosca, un uomo di 29 anni ha strangolato il proprietario dell'...Uno dei ricercatori che aveva contribuito a creare ilanti - Covid russoè stato ucciso a Mosca. Andrey Botikov, 47 anni, sarebbe stato strangolato con una cinta in casa sua. Fermato un uomo di 29 anni accusato dell'omicidio. Gli ...

