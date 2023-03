Usato - Aci: "Febbraio in frenata e nuova battuta d'arresto per le radiazioni" (Di venerdì 3 marzo 2023) A Febbraio, il mercato dell'Usato ha registrato una frenata: lo dice l'Aci, secondo cui i passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario, in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 235.384, con un decremento dello 0,7% rispetto al pari mese dell'anno scorso. Il consuntivo del primo bimestre, invece, indica un totale di 469.842 contratti (+4,7%). Dominano benzina e diesel. Per l'ennesima volta, si conferma la netta prevalenza delle alimentazioni tradizionali: lo scorso mese, le auto a benzina sono salite dal 37,1% al 38%, mentre le diesel sono scese dal 48,4% al 46,2%. Salgono anche le ibride a benzina, dal 3,2% al 4,3%, e quelle a gasolio, dallo 0,4% allo 0,7%. In crescita le Gpl (dal 4,4% al 7,3%) e le vetture a metano (dallo 0,3% allo 0,6%), mentre ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) A, il mercato dell'ha registrato una: lo dice l'Aci, secondo cui i passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario, in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 235.384, con un decremento dello 0,7% rispetto al pari mese dell'anno scorso. Il consuntivo del primo bimestre, invece, indica un totale di 469.842 contratti (+4,7%). Dominano benzina e diesel. Per l'ennesima volta, si conferma la netta prevalenza delle alimentazioni tradizionali: lo scorso mese, le auto a benzina sono salite dal 37,1% al 38%, mentre le diesel sono scese dal 48,4% al 46,2%. Salgono anche le ibride a benzina, dal 3,2% al 4,3%, e quelle a gasolio, dallo 0,4% allo 0,7%. In crescita le Gpl (dal 4,4% al 7,3%) e le vetture a metano (dallo 0,3% allo 0,6%), mentre ...

