Usa, uccise moglie e figlio: l'avvocato Alex Murdaugh condannato all'ergastolo (Di venerdì 3 marzo 2023) Alex Murdaugh, il popolare legale del South Carolina proveniente da una famosa dinastia di avvocati dello stato, e' stato condannato al carcere a vita per aver ucciso la moglie e il figlio nel luglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023), il popolare legale del South Carolina proveniente da una famosa dinastia di avvocati dello stato, e' statoal carcere a vita per aver ucciso lae ilnel luglio ...

