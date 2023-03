Usa | tornado in Texas e Lousiana | 300 mila persone senza corrente elettrica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Usa, violenti tornado in Texas e Louisiana: 300 mila persone senza elettricità - glooit : Usa, Texas e Louisiana colpiti da tornado: 300mila persone senza corrente leggi su Gloo - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Usa: tornado in Texas e Louisiana. Oltre 300 mila persone senza elettricità - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Usa: tornado in Texas e Louisiana. Oltre 300 mila persone senza elettricità - MediasetTgcom24 : Usa, tornado colpiscono Texas e Louisiana: 300mila senza corrente #usa #texas #louisiana #tornado #3marzo -

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondoe tempeste al Sud: almeno 6 morti in Alabama. FOTO L'allerta meteo ha riguardato oltre 35 milioni di persone, le vittime si ...Alcunidi diversa intensità si sono scaricati a terra in Texas e Louisiana mentre un potente sistema di tempeste ha causato nevicate in California si sta spostando verso est. In Texas sono state ...8.34in Texas e Lousiana Alcunihanno toccato terra in Texas e Louisiana mentre un potente sistema di tempeste che ha causato nevicate in California si sta spostando verso est. In ...

Usa, violenti tornado in Texas e Louisiana: 300 mila persone senza elettricità Sky Tg24

Negli Usa alcuni tornado hanno colpito il Texas e la Louisiana e più di 300mila persone sono rimaste senza corrente.Continuano i fenomeni estremi di maltempo negli Stati Uniti. Dopo la neve record nel sud ovest della California, ora sono gli stati del Texas e della Louisiana ad essere colpiti da alcuni tornado con ...