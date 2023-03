Usa: Pmi servizi a febbraio sale a 50,6, dopo 7 mesi stop contrazione (Di venerdì 3 marzo 2023) L'indice Pmi servizi degli Stati Uniti, nella lettura definitiva di febbraio, torna a un livello di espansione, portandosi a 50,6 punti, in netto aumento rispetto ai 46,8 di gennaio, e ponendo fine a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) L'indice Pmidegli Stati Uniti, nella lettura definitiva di, torna a un livello di espansione, portandosi a 50,6 punti, in netto aumento rispetto ai 46,8 di gennaio, e ponendo fine a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qpromacro : PMI dei servizi in USA rimbalza come in europa, recessione evitata come previsto da noi - AlGabriella : RT @Peppeslm: L'indice PMI sale in Russia da 48,7 a 53,1 ed in Cina da 52,9 a 55. Questo significa che l'economia è in espansione. Con buon… - amicosssss : Ripresa economica Cina sostiene i mercati globali. Bostic (Fed Atlanta) favorevole a strette monetarie di 25pb. L'i… - manuelcristaldi : RT @Peppeslm: L'indice PMI sale in Russia da 48,7 a 53,1 ed in Cina da 52,9 a 55. Questo significa che l'economia è in espansione. Con buon… - xgianc : RT @Peppeslm: L'indice PMI sale in Russia da 48,7 a 53,1 ed in Cina da 52,9 a 55. Questo significa che l'economia è in espansione. Con buon… -