Usa: neve da record, Yosemite chiude a tempo indeterminato (Di venerdì 3 marzo 2023) Una nevicata record che non si registrava da oltre mezzo secolo ha costretto alla chiusura a tempo indeterminato del parco nazionale di Yosemite, in California. Lo ha reso noto il National Park ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Una nevicatache non si registrava da oltre mezzo secolo ha costretto alla chiusura adel parco nazionale di, in California. Lo ha reso noto il National Park ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vizcarra_ojos : La tua gente dice che sei il messia del Messico, quindi dimostralo e ferma la palla di neve che ti viene incontro.… - melmar87029011 : @Rb_Bat Nel 218 a.c., in un’epoca dove sicuramente non c’era l’influenza dell’uomo sul clima, Annibale poté attrave… - fabry_il_bomber : ??????????18 Febbraio: altro convoglio corazzato #Ukraine, questa volta di ifv occidentali YPR-765/M113, in movimento d… - Giancar80439281 : @GretaRollo @IvanRamondo @LBasemi @terronfabiosss È opinabile che l'Ucraina sia ora eterodiretta dagli USA e tutta… - iltirreno : Stati Uniti ancora nella morsa del gelo. Forti nevicate hanno già colpito diverse zone del Paese come lo Stato di N… -