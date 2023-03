Usa: la talpa dei Pentagon Papers è malata terminale di cancro (Di venerdì 3 marzo 2023) Daniel Ellsberg, la talpa dei Pentagon Papers, è malato di cancro terminale. Lo ha annunciato lo stesso ex analista militare statunitense sul suo profilo Facebook. A Ellsberg, 91 anni, è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Daniel Ellsberg, ladei, è malato di. Lo ha annunciato lo stesso ex analista militare statunitense sul suo profilo Facebook. A Ellsberg, 91 anni, è stato ...

