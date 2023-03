Usa, il medico della Casa Bianca: «Rimosso con successo un basalioma al presidente Biden» (Di venerdì 3 marzo 2023) Durante le consuete visite di routine di Joe Biden, al presidente è stato Rimosso del tessuto dal petto. Gli esami della biopsia hanno poi rivelato che si trattava di una lesione cutanea cancerosa, un basalioma. «Come previsto, la biopsia ha confermato che la piccola lesione era un carcinoma a cellule basali», ha detto il medico della Casa Bianca Kevin O’Connor in una conferenza stampa venerdì, «tutto il tessuto canceroso è stato Rimosso con successo». Gli esami erano stati eseguiti il 16 febbraio scorso. «Non è necessario alcun ulteriore trattamento», ha aggiunto il medico. A metà gennaio anche la first Lady Jill Biden è stata dichiarata guarita dal cancro alla pelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Durante le consuete visite di routine di Joe, alè statodel tessuto dal petto. Gli esamibiopsia hanno poi rivelato che si trattava di una lesione cutanea cancerosa, un. «Come previsto, la biopsia ha confermato che la piccola lesione era un carcinoma a cellule basali», ha detto ilKevin O’Connor in una conferenza stampa venerdì, «tutto il tessuto canceroso è statocon». Gli esami erano stati eseguiti il 16 febbraio scorso. «Non è necessario alcun ulteriore trattamento», ha aggiunto il. A metà gennaio anche la first Lady Jillè stata dichiarata guarita dal cancro alla pelle ...

