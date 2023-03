UOMINI E SESSO (Di venerdì 3 marzo 2023) Vi sarà capitato spesso di sentire frasi sul fatto che gli UOMINI pensano solo a una cosa, che per loro il SESSO è la cosa più importante, farebbero di tutto per portarsi una bella ragazza a letto, ecc.. MA… COSA STA SUCCEDENDO? Già, questi luoghi comuni non esistono più. Gli UOMINI hanno cambiato il loro atteggiamento verso il SESSO negli ultimi anni.Abbiamo già parlato della diminuzione del libido nei giovani che potete trovare qui sotto. SESSO, quali sono le differenze tra ieri e oggi Ma noi parliamo di TUTTI gli UOMINI, dal più grande al più piccolo. Il caso del desiderio maschile può dipendere da vari fattori, non bisogna mai generalizzare. CI SONO DELLE SOLUZIONI! NON FATE SESSO PER PIETA’ Gli UOMINI stanno perdendo la voglia ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 3 marzo 2023) Vi sarà capitato spesso di sentire frasi sul fatto che glipensano solo a una cosa, che per loro ilè la cosa più importante, farebbero di tutto per portarsi una bella ragazza a letto, ecc.. MA… COSA STA SUCCEDENDO? Già, questi luoghi comuni non esistono più. Glihanno cambiato il loro atteggiamento verso ilnegli ultimi anni.Abbiamo già parlato della diminuzione del libido nei giovani che potete trovare qui sotto., quali sono le differenze tra ieri e oggi Ma noi parliamo di TUTTI gli, dal più grande al più piccolo. Il caso del desiderio maschile può dipendere da vari fattori, non bisogna mai generalizzare. CI SONO DELLE SOLUZIONI! NON FATEPER PIETA’ Glistanno perdendo la voglia ...

