Uomini e Donne sospeso ufficialmente: comunicato ufficiale Mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Uomini e Donne è stato sospeso per una settimana dopo la morte di Maurizio Costanzo. La De Filippi e Mediaset non sono pronti a ricominciare. La scomparsa di Maurizio Costanzo è stata davvero un duro colpo per il mondo dello spettacolo. Tanti sono i personaggi famosi accorsi per un ultimo saluto al grande giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, durante il suo funerale avvenuto lunedì 27 febbraio. Maria De Filippi è apparsa davvero commossa e provata sostenuta dall'amore del figlio adottato con Costanzo, Gabriele. Un pezzo della storia della nostra televisione con la morte di Maurizio è letteralmente andato via lasciando un vuoto in tanti che avevano amato il suo lavoro ed il suo programma. Ora tutti si domandano come Maria, sua moglie per trent'anni, gestirà questa dolorosa perdita sia a livello ...

