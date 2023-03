“Uomini e Donne”, il racconto choc della dama: cosa ha rischiato (Di venerdì 3 marzo 2023) Personaggi Tv. Non ha vissuto un periodo facile la dama di Uomini e Donne. Il programma tornerà in onda la prossima settimana su Canale 5, dopo la pausa che Maria De Filippi si è presa per la morte del marito Maurizio Costanzo. E una concorrente del trono over ha condiviso la sua triste storia personale. La donna ha deciso di raccontare un momento, vissuto di recente, veramente buio delle sua vita. La dama ha avuto problemi fisici non da poco e ha ammesso che ha rischiato che le amputassero una gamba. La donna ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha raccontato la sua terribile vicenda. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, in arrivo le nuove puntate: Gianni Sperti affonda la ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 marzo 2023) Personaggi Tv. Non ha vissuto un periodo facile ladi. Il programma tornerà in onda la prossima settimana su Canale 5, dopo la pausa che Maria De Filippi si è presa per la morte del marito Maurizio Costanzo. E una concorrente del trono over ha condiviso la sua triste storia personale. La donna ha deciso di raccontare un momento, vissuto di recente, veramente buio delle sua vita. Laha avuto problemi fisici non da poco e ha ammesso che hache le amputassero una gamba. La donna ha rilasciato un’intervista aMagazine dove ha raccontato la sua terribile vicenda. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, in arrivo le nuove puntate: Gianni Sperti affonda la ...

