“Uomini e Donne”, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? (Di venerdì 3 marzo 2023) Personaggi tv. E pensare che tutto sembrava andare a gonfie vele. Pare ci sia invece aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che si sono conosciuti negli studi di “Uomini e Donne”. Solo poche settimane fa i due sembravano fossero intenzionati a voler annunciare un passo molto importante per la loro relazione: il matrimonio. Cos’è andato storto? Una Instagram Story dell’ex dama del dating show di Canale 5 lascia intuire che la relazione è giunta al capolinea. leggi anche: “Uomini e Donne”, il racconto choc della dama: cosa ha rischiato leggi anche: “Uomini e Donne”, in arrivo le nuove puntate: Gianni Sperti affonda la dama leggi anche: “Uomini e Donne”, tutto ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 marzo 2023) Personaggi tv. E pensare che tutto sembrava andare a gonfie vele. Pare ci sia invece aria ditra Ida, che si sono conosciuti negli studi di “”. Solo poche settimane fa i due sembravano fossero intenzionati a voler annunciare un passo molto importante per la loro relazione: il matrimonio. Cos’è andato storto? Una Instagram Story dell’ex dama del dating show di Canale 5 lascia intuire che la relazione è giunta al capolinea. leggi anche: “”, il racconto choc della dama: cosa ha rischiato leggi anche: “”, in arrivo le nuove puntate: Gianni Sperti affonda la dama leggi anche: “”, tutto ...

