Uomini e donne, Francesco Arca torna a parlare del suo passato da tronista (Di venerdì 3 marzo 2023) Francesco Arca ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come tronista di Uomini e donne e recentemente ha rilasciato un’intervista ha parlato della sua carriera di attore, ma è tornato anche ai giorni in cui sedeva sul trono rosso in cerca dell’amore. Parla a lungo della serie che gli sta regalando un grande successo, Resta con me e che attualmente è in onda su RaiUno, rivelando qualche dettaglio inedito e che potrebbe far piacere alle sue fans. Nomina anche il piccolo attore che con lui è protagonista della fiction, che gli ha regalato momenti molto emozionanti. Il successo di Francesco Arca dopo l’uscita da Uomini e donne: la nuova fiction Francesco Arca è il protagonista ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023)ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo comedie recentemente ha rilasciato un’intervista ha parlato della sua carriera di attore, ma èto anche ai giorni in cui sedeva sul trono rosso in cerca dell’amore. Parla a lungo della serie che gli sta regalando un grande successo, Resta con me e che attualmente è in onda su RaiUno, rivelando qualche dettaglio inedito e che potrebbe far piacere alle sue fans. Nomina anche il piccolo attore che con lui è protagonista della fiction, che gli ha regalato momenti molto emozionanti. Il successo didopo l’uscita da: la nuova fictionè il protagonista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - TizianoFerro : Dal 1 al 18 marzo donando al 45590 con un semplice SMS o una telefonata da fisso puoi contribuire al progetto di… - xWiseGirl : RT @sweetldd: -prendevi a poi te la scopavi da ubriaca” questa era una tavolata da 20+ persone, la maggior parte uomini, e nessuno ha detto… - FabioRebecchi6 : @myrtamerlino Mio nonno diceva che quando e guerra e guerra donne uomini e bambini ,per cui avete cagato il cazzo x… -