Uomini e Donne, fra Tara e Cristian è guerra social: «A breve in tribunale: non vedo l’ora» (Di venerdì 3 marzo 2023) E’ bufera fra Cristian Galella e Tara Gabrieletto. L’ex coppia di Uomini e Donne, convolata a nozze nel 2016 per poi lasciarsi nel 2020, si sta facendo la guerra via social. Lo scontro è nato quando l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, citando il suo matrimonio con l’ex tronista. Cosa è successo Se, da una parte, Cristian ha ritrovato l’amore, Tara è ancora single. Riceve molti messaggi da persone che vorrebbero corteggiarla e non mancano quelli che la riportano indietro nel passato. Un fan molto curioso ha chiesto a Gabrieletto se sia ancora gelosa di Cristian, sebbene tra loro sia finita ormai da diverso tempo. Rispondendo a questa domanda, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che il 22 marzo si ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 3 marzo 2023) E’ bufera fraGalella eGabrieletto. L’ex coppia di, convolata a nozze nel 2016 per poi lasciarsi nel 2020, si sta facendo lavia. Lo scontro è nato quando l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, citando il suo matrimonio con l’ex tronista. Cosa è successo Se, da una parte,ha ritrovato l’amore,è ancora single. Riceve molti messaggi da persone che vorrebbero corteggiarla e non mancano quelli che la riportano indietro nel passato. Un fan molto curioso ha chiesto a Gabrieletto se sia ancora gelosa di, sebbene tra loro sia finita ormai da diverso tempo. Rispondendo a questa domanda, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che il 22 marzo si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - TizianoFerro : Dal 1 al 18 marzo donando al 45590 con un semplice SMS o una telefonata da fisso puoi contribuire al progetto di… - BentivogliMarco : Serve individuare le responsabilità di chi non ha consentito alla guardia costiera di intervenire. Oltre all’asse… - Claudia35896290 : RT @RescueMed: Ringraziamo le donne e gli uomini della Guardia costiera. A chi soccorre tutta la nostra gratitudine e ammirazione. I po… - trimpa48 : RT @Chora_Media: ?? @ValerioNicolosi, giornalista che da anni si occupa di migrazioni, si è incamminato con gli uomini e le donne che sfidan… -