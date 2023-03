Uomini e Donne, è crisi tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano? La frecciatina di lei (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, una delle coppie più famose e (almeno apparentemente) affiatate del trono over di Uomini e Donne? Il sospetto che l’ex dama e l’ex cavaliere siano già in crisi a distanza di tre mesi dalla loro uscita dallo studio del talk show di Maria De Filippi è diventato più di un sospetto quando, tornata sul suo profilo Instagram dopo settimane di strana assenza, Ida Platano ha pubblicato una frase che parla di delusione e che sembra a tutti gli effetti una frecciania nei confronti del (ex?) fidanzato. Gossip Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano scompaiono dai social Ida Platano è sempre stata molto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa sta succedendo tra Ida, una delle coppie più famose e (almeno apparentemente) affiatate del trono over di? Il sospetto che l’ex dama e l’ex cavaliere siano già ina distanza di tre mesi dalla loro uscita dallo studio del talk show di Maria De Filippi è diventato più di un sospetto quando, tornata sul suo profilo Instagram dopo settimane di strana assenza, Idaha pubblicato una frase che parla di delusione e che sembra a tutti gli effetti una frecciania nei confronti del (ex?) fidanzato. Gossipe Idascompaiono dai social Idaè sempre stata molto ...

