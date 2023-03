Uomini e Donne, dama del Trono over rivela come ha scoperto di avere un tumore (già asportato) (Di venerdì 3 marzo 2023) Aurora Tropea è stata uno dei personaggi più rilevanti del Trono over di Uomini e Donne, ma dopo una conoscenza finita male e alcune illazioni sul suo conto, la dama aveva deciso di lasciare il programma. Oggi, dopo due anni, Aurora è pronta a tornare in trasmissione, completamente cambiata. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati molto duri per la dama, che ha dovuto affrontare la difficile prova del tumore. La Tropea ha raccontato di averlo scoperto per caso e proprio giusto in tempo: in seguito ad un intervento subito da sua cugina, la dama ha deciso di sottoporsi ad alcuni controlli e fare una mappatura dei nei. Attraverso questi esami ha scoperto che uno di essi era un tumore maligno che si era ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 marzo 2023) Aurora Tropea è stata uno dei personaggi più rilevanti deldi, ma dopo una conoscenza finita male e alcune illazioni sul suo conto, laaveva deciso di lasciare il programma. Oggi, dopo due anni, Aurora è pronta a tornare in trasmissione, completamente cambiata. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati molto duri per la, che ha dovuto affrontare la difficile prova del. La Tropea ha raccontato di averloper caso e proprio giusto in tempo: in seguito ad un intervento subito da sua cugina, laha deciso di sottoporsi ad alcuni controlli e fare una mappatura dei nei. Attraverso questi esami hache uno di essi era unmaligno che si era ...

