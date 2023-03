Uomini e Donne, cos’è successo tra Federico, Carola e Alice in questi giorni di pausa? (Di venerdì 3 marzo 2023) Tra gli appassionati del trono classico di Uomini e Donne, in tanti si chiedono – e ci stanno chiedendo – cosa ne sia stato dei protagonisti di Uomini e Donne in questi giorni di stop forzato del programma in seguito al lutto di Maria De Filippi per la morte del suo compagno di una vita Maurizio Costanzo. Soprattutto ci si chiede se il tronista Federico Nicotera, che tra qualche giorno farà la sua scelta, sia riuscito a vedere le corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani, o se in invece da oltre una settimana i tre non hanno contatti. E la risposta a questa domanda l’abbiamo avuta osservando i social delle due ragazze. Uomini e Donne, Federico Nicotera ha ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Tra gli appassionati del trono classico di, in tanti si chiedono – e ci stanno chiedendo – cosa ne sia stato dei protagonisti diindi stop forzato del programma in seguito al lutto di Maria De Filippi per la morte del suo compagno di una vita Maurizio Costanzo. Soprattutto ci si chiede se il tronistaNicotera, che tra qualche giorno farà la sua scelta, sia riuscito a vedere le corteggiatriciCarpanelli eBarisciani, o se in invece da oltre una settimana i tre non hanno contatti. E la risposta a questa domanda l’abbiamo avuta osservando i social delle due ragazze.Nicotera ha ...

