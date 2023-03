Uomini e Donne, Aurora del trono over confessa: «Ho avuto un tumore, ho rischiato di perdere la gamba» (Di venerdì 3 marzo 2023) Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne dopo aver vissuto un momento di grande difficoltà. La dama del trono over ha raccontato di aver avuto un tumore e di aver rischiato di perdere... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023)Tropea è tornata adopo aver vissuto un momento di grande difficoltà. La dama delha raccontato di averune di averdi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - TizianoFerro : Dal 1 al 18 marzo donando al 45590 con un semplice SMS o una telefonata da fisso puoi contribuire al progetto di… - BentivogliMarco : Serve individuare le responsabilità di chi non ha consentito alla guardia costiera di intervenire. Oltre all’asse… - zialeti04 : RT @WarriorNun_IT: Come rispondere a uomini misogini che dicono alle donne che il loro posto è in cucina invece di essere una gamer? #Save… - AdaMargalit : Quando gli uomini parlano con persone con cui hanno litigato e di cui non hanno una buona opinione, è perché sono r… -