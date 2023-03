Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te: Quando tornano in onda (Di venerdì 3 marzo 2023) Morte Maurizio Costanzo e cambio programmazione su Canale 5: ecco Quando torneranno in onda i programmi condotti da Maria De Filippi Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì scorso è cambiata la programmazione Mediaset e i programmi della moglie Maria De Filippi sono stati messi in stand by. Infatti lo stesso venerdì, dopo la notizia della morte del giornalista e conduttore, il programma Uomini e Donne non è andato in onda, stessa cosa è valsa per Amici e per C’è posta per te in onda il sabato sera. Leggi anche–> Maurizio Costanzo, l’ultima telefonata con l’amico storico: “è stata la polmonite” Ma adesso a distanza di una settimana dal lutto che ha colpito la conduttrice e i figli del giornalista si procede con la programmazione di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Morte Maurizio Costanzo e cambio programmazione su Canale 5: eccotorneranno ini programmi condotti da Maria De Filippi Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì scorso è cambiata la programmazione Mediaset e i programmi della moglie Maria De Filippi sono stati messi in stand by. Infatti lo stesso venerdì, dopo la notizia della morte del giornalista e conduttore, il programmanon è andato in, stessa cosa è valsa pere per C’èper te inil sabato sera. Leggi anche–> Maurizio Costanzo, l’ultima telefonata con l’amico storico: “è stata la polmonite” Ma adesso a distanza di una settimana dal lutto che ha colpito la conduttrice e i figli del giornalista si procede con la programmazione di ...

