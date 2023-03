Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te: ecco quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi (Di venerdì 3 marzo 2023) È passata una settimana da quando, lo scorso venerdì 24 febbraio, è arrivata la notizia dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo. Da allora, in segno di lutto, Mediaset ha cancellato la messa in onda di tutti i programmi condotti da Maria De Filippi – Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te – rivoluzionando il palinsesto di Canale 5 in segno di grande rispetto per il dolore della conduttrice in seguito alla scomparsa del giornalista suo marito all’età di 84 anni. In tutti questi giorni, il pubblico si è chiesto quando la programmazione sarebbe tornata alla normalità e ora – secondo quanto riferisce l’Adnkronos citando fonti interne al gruppo di Cologno Monzese – è ritenuta plausibile l’ipotesi di un ritorno in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) È passata una settimana da, lo scorso venerdì 24 febbraio, è arrivata la notizia dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo. Da allora, in segno di lutto, Mediaset ha cancellato la messa indi tutti icondotti daDee C’èper Te – rivoluzionando il palinsesto di Canale 5 in segno di grande rispetto per il dolore della conduttrice in seguito alla scomparsa del giornalista suo marito all’età di 84 anni. In tutti questi giorni, il pubblico si è chiestola programmazione sarebbe tornata alla normalità e ora – secondo quanto riferisce l’Adnkronos citando fonti interne al gruppo di Cologno Monzese – è ritenuta plausibile l’ipotesi di un ritorno in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In tre minuti, la verità dei fatti. Per certa sinistra ignorante gli assassini non sono trafficanti, mafiosi e scaf… - TizianoFerro : Dal 1 al 18 marzo donando al 45590 con un semplice SMS o una telefonata da fisso puoi contribuire al progetto di… - BentivogliMarco : Serve individuare le responsabilità di chi non ha consentito alla guardia costiera di intervenire. Oltre all’asse… - BouquetDiViole_ : RT @imnotmartina_: Volete scommetterci che ovviamente banneranno le donne che scrivono cose contro gli uomini etc anzichè chi scrive roba o… - pianeta_offerte : ?? LEGO 21058 Architecture La Grande Piramide di Giza, Decorazione per la Casa, Idea Regalo per Adulti, Uomini, Donn… -