Uno studio, pasta e dieta mediterranea soluzione contro l’obesità (Di venerdì 3 marzo 2023) PARMA (ITALPRESS) – Secondo le proiezioni diffuse in occasione della Giornata mondiale dell’obesità (4 marzo) dalla World Obesity Federation, entro il 2035 oltre la metà della popolazione mondiale sarà in sovrappeso o in stato di obesità, con un impatto economico di oltre 4 trilioni di dollari all’anno. Anche perchè l’obesità spesso induce lo sviluppo di malattie croniche, quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori, oltre ad essere limitante per lo svolgimento di una vita sana ed attiva.Se è vero che la “globesity” si contrasta con scelte alimentari corrette e uno stile di vita attivo, la scienza evidenzia che pasta e dieta mediterranea sono una valida soluzione per combatterla e prevenirla anche a tavola. Una ricerca dell’Università di Parma, pubblicata sulla rivista ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) PARMA (ITALPRESS) – Secondo le proiezioni diffuse in occasione della Giornata mondiale del(4 marzo) dalla World Obesity Federation, entro il 2035 oltre la metà della popolazione mondiale sarà in sovrappeso o in stato di obesità, con un impatto economico di oltre 4 trilioni di dollari all’anno. Anche perchèspesso induce lo sviluppo di malattie croniche, quali diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori, oltre ad essere limitante per lo svolgimento di una vita sana ed attiva.Se è vero che la “globesity” si contrasta con scelte alimentari corrette e uno stile di vita attivo, la scienza evidenzia chesono una validaper combatterla e prevenirla anche a tavola. Una ricerca dell’Università di Parma, pubblicata sulla rivista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : FRATE INDOVINO Oggi 27 febbraio si festeggia la ricorrenza del Santo Martire Marco #Bucciantini da Campiglia Maritt… - MarcoFattorini : Unicredit, Benetton, Diesel, De Cecco, Ariston. Molte aziende italiane continuano a fare affari in Russia, secondo… - RaiNews : Il cervello provvederebbe a lavarsi ogni volta che dormiamo. Lo dice uno studio della Boston University. In questo… - infoitsalute : Uno studio, pasta e dieta mediterranea soluzione contro l’obesitá - imNixii : @callmefoxy__ quello che sto comunque cercando di fare ovvero la produttrice discografica e lavorare in uno studio di registrazione -